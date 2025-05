Scoppia il caso tra B e C: udienze Brescia e Trapani fissate per il 29 maggio al TFN

Come si legge sul sito ufficiale dell'ANSA, "E' stata fissata al 29 maggio l'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale per il deferimento del Trapani da parte della Procura Federale. Il deferimento riguarda il club di Serie C nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta "per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria".

I fatti, per la formazione siciliana, fanno riferimento alla scadenza del 16 aprile, mentre per quello che riguarda il Brescia sono della scadenza antecedente, ovvero quella del 17 febbraio, che porterà alla penalizzazione da scontare nella stagione 2024-25, tanto che infatti, come noto, sono stati rinviati a data da destinarsi i playout di Serie B, che inizialmente avrebbero contrapposto Salernitana e Frosinone; in virtù delle novità (riscrittura della classifica), i ciociari saranno invece salvi, il Brescia retrocesso in C e lo spareggio salvezza si giocherà tra la citata Salernitana e la Sampdoria.