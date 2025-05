Verso Milan-Monza, anche oggi Conceiçao ha provato Camarda

vedi letture

Vigilia di Milan-Monza, in attesa della contestazione fuori e dentro lo stadio di domani, piuttosto serena, visto anche che Conceiçao ha scelto di non parlare in conferenza stampa per presentare l'ultima sfida di Serie A 2024/25 per i rossoneri. Partita piuttosto inutile per la classifica: il Monza è già ampiamente retrocesso, il Milan può puntare al massimo all'ottavo posto nel caso in cui il Bologna pareggiasse o perdesse.

Nella giornata di oggi, così come nel corso della settimana, Sergio Conceiçao ha provato Francesco Camarda al centro dell'attacco: sembra proprio che sarà il classe 2008 a partire da titolare, vista anche la squalifica di Santiago Gimenez espulso nell'ultima partita.