MN - Ballo-Touré riflette sul suo suo periodo al Milan: "Theo andava alla grande..."

Fodé Ballo-Touré si è raccontato a cuore aperto al giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. In rossonero dal 2021 all'estate 2024, con una parantesi in prestito al Fulham nel 2023/24, l'ex terzino del Milan ha collezionato 26 presenza segnando una rete pesante, quella all'Empoli di tre anni fa che è valsa la vittoria per la squadra allenata da Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Pioli però non la vedeva proprio.

"Questo non lo direi... e poi la sua squadra girava bene. C'era Theo che andava alla grande. Era difficile scavalcare un giocatore del genere".

Triste il suo addio dal Milan dalla porta secondaria?

"Non so cosa sia successo. Io l'anno scorso (Ballo Touré era fuori dal progetto e dalla rosa e ha fatto qualche partita per Milan Futuro, ndr) mi sono concentrato solo su me stesso. E voilà...".