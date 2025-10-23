Tomori parla dell'amicizia e del rapporto con Saelemaekers

In vista di Milan-Pisa di venerdì sera a San Siro, Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Adesso giochi con Saelemaekers sul tuo lato: “Noi due sappiamo che corriamo l’uno per l’altro. Se lui sbaglia posizione io sono dietro di lui. Se sbaglio io c’è lui. Ci conosciamo bene, lui ha qualità con la palla. Dopo essere andato a Roma l’anno scorso è diventato un giocatore diverso. Ha più fiducia, ha più qualità con la palla, ha più voglia di dimostrare e sta dimostrando. Anche fuori campo siamo amici, parliamo ogni giorno. Abbiamo un buon feeling”.