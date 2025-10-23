MN - La previsione di Ballo: "Milan gruppo unito, arriverà primo"

vedi letture

Fodé Ballo-Touré si è raccontato a cuore aperto al giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. In rossonero dal 2021 all'estate 2024, con una parantesi in prestito al Fulham nel 2023/24, l'ex terzino del Milan ha collezionato 26 presenza segnando una rete pesante, quella all'Empoli di tre anni fa che è valsa la vittoria per la squadra allenata da Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa manca a Leão per diventare uno dei crack mondiali?

"Ha talento e non gli manca niente... o forse sì: dovrebbe fare più gol, tutto qui. È un buonissimo giocatore. Quello che lo rende speciale sono i suoi dribbling, le sue percussioni, la sua velocità".

Il Milan dei quattro francesi capolista in Serie A a fine ottobre può rimanere lassù fino a fine maggio?

"Sì, il Milan vincerà lo Scudetto, lo vincerà (sorride convinto, ndr). Sono certo che trionferà. Ho visto le partite e la squadra è forte e gioca bene. Poi il gruppo è unito e arriverà primo".