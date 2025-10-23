Milan Futuro e Primavera, weekend allo Sportitalia Village: ecco gli impegni delle due squadre

Milan Futuro e Primavera, weekend allo Sportitalia Village: ecco gli impegni delle due squadreMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 22:40News
di Enrico Ferrazzi

Doppio impegno allo Sportitalia Village durante il prossimo weekend per il Milan Futuro e la Primavera. I primi a scendere in campo saranno i giovani di mister Giovanni Renna che sabato alle 13 sfideranno il Cesena, nella gara valida per la 9^ giornata di campionato. Il giorno dopo, invece, alle 14.30, il Milan Futuro di Massimo Oddo affronterà la Folgore Caratese alle 14.30 per la nona giornata del Girone B di Serie D. 

Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:

Cesena (25/10, 13.00) - Casa
Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta
Juve (8/11, 13.00) - Casa
Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta
Inter (30/11, 13.00) - Trasferta
Verona (5/12, 14.00) - Casa
Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta
Parma (16/12, 14.00) - Casa
Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta