Italiane in Europa: il Bologna vince a Bucarest, la Fiorentina a Vienna

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 22:10News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il Bologna vince 2-1 a Bucarest contro il Fcsb nella terza giornata di Europa League, mentre la Fiorentina, nel secondo turno di Conference League, si impone 3-0 sul campo del Rapid Vienna. In Romania, i rossoblù vanno presto in vantaggio con Odgaard e tre minuti dopo raddoppia Dallinga. A inizio ripresa, la rete dei romeni con Birligea. A Vienna, i viola segnano nel primo tempo con Ndour e a inizio ripresa c'è il 2-0 firmato Dzeko. Quasi allo scadere, arriva anche la rete di Gudmundsson. (ANSA).