Crespo ricorda l'addio al Milan raccontando come siano andate realmente le cose

Hernan Crespo, in conversazione con Luca Toni, ha svelato il retroscena del suo addio al Milan: "Perché non sono rimasto? Chiedilo a Galliani. In quel momento avevo firmato tutto, però dopo quella batosta Galliani decise di prendere Vieri e io tornai al Chelsea.

Mi è dispiaciuto molto andare via, moltissimo. Un gruppo fantastico, dallo staff all'aria che si respirava. Avevi Tassotti, Ancelotti, la storia del Milan fuori dal campo e che i stava scrivendo anche dentro al campo. Era un gruppo, sano, di persone vere. Andavamo con le famiglie a mangiare insieme dopo le partite, era uno spettacolo".