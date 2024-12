MN - Bargiggia: "Fonseca? Il club non è da colpi di testa, non lo cambierà a meno di stravolgimenti"

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

⁠Scudetto già perso, presumibilmente. Champions a rischio. In altre circostanze un allenatore sarebbe saltato: cosa pensi della fiducia a Fonseca?

"Non mi pare che questa sia una società da colpi di testa. Credo che al Milan ci siano due anime sulla valutazione sull'allenatore: quelli di RedBird in qualche modo se lo sono fatto andare bene e l'hanno preso: chi ha dato il prestito, rappresentato in qualche modo sempre da Furlani, magari è meno convinto di questa idea. Ma non credo, a meno di stravolgimenti, che Fonseca possa essere cambiato nel corso della stagione".