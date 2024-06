MN - Bargiggia: "Prima Zirkzee forte, poi Zirkzee più, poi Zirkzee è ritornato, secondo me adesso si è riallontanato ancora"

vedi letture

Durante il consueto appuntamento con la live pomeridiana sul canale ufficiale Twitch della redazione di MilanNews.it, il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan farà qualcosa in difesa quest'estate oltre all'attaccante?

"Io credo sicuramente se non fosse per il fatto che numericamente, perdendo Kjaer, ovviamente nel pacchetto ci vuole un difensore. Ma le indicazioni erano e sono un difensore anche di qualità e non una pezza, un po' come è stato fatto a gennaio tutto sommato. Solamente che vedo che passa il tempo ed alcuni giocatori come ad esempio Kelly, Adarabioyo, eccetera, stanno trovando altre squadre, si stanno accasando in altri club in Premier. Quindi non lo so, perché onestamente emerge poco intorno al Milan e qualche nome, appunto, di quelli che erano abbastanza certi, stanno trovando altre squadre, chi può rimanere dei giocatori che seguivano potenzialmente? Lacroix, Bressier, forse Lenglet col punto interrogativo. Però, ecco, intanto io penso che sia insieme all'attaccante forse una discreta priorità, perché forse l'attaccante è la prima, il difensore la seconda, il centrocampista centrale è la terza, il laterale destro è la quarta tutto sommato. Secondo meso gira attorno a quello. Io non sono neanche molto d'accordo con chi fa allarmismo e fa molta critica. Cioè la linea di lavoro, la filosofia della società è questa, emerge poco. I tempi possono sembrare lievemente lunghi, ma se guardiamo anche agli altri club, come la Juventus ad esempio che non ha fatto operazioni, l'Inter le ha fatte con gli svincolati, ma quando prendi gli svincolati le tempistiche sono diverse. E quindi diciamo che dobbiamo seguire questa linea di lavoro però non abbiamo delle schiarite in particolare su nessun tipo di giocatore, anche sul borsinod degli attaccanti ci sono delle oscillazioni pazzesche. Prima Zirkzee forte, poi Zirkzee più, poi Zirkzee è ritornato, secondo me adesso si è riallontanato ancora. Va bene, possiamo parlare, era per darti una mia fotografia adesso della situazione".