MN - Bellinazzo sulla strategia del Milan: "Per aumentare i ricavi è chiaro che serviranno investimenti"

MilanNews.it

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di finanza legata allo sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su cosa aspettarsi dal futuro societario del Milan: “Il Milan deve aumentare i ricavi che sono ancora troppo bassi. Se nei prossimi cinque anni riuscirà a farlo allora potrà competere con i top club europei per valorizzare tutti gli aspetti possibili nei vari ambiti. Per aumentare i ricavi è chiaro che serviranno investimenti”.