MN - Berisha: "Maignan grande portiere, il primo anno al Milan fu devastante"

Etrit Berisha, ex portiere della Lazio che Igli Tare pescò nel 2013 dal Kalmar in Svezia e portò a Roma per soli 400 milan euro, ha parlato così a Milannews.it:

L'Albania ha molti tifosi del Milan. Come è stato accolto il trasferimento di Tare al Milan?

"Siamo stati sempre orgogliosi sin da quando era giocatore e successivamente direttore. Ora ha fatto ancora un passo in avanti, andando in una delle squadre più forti e amate nel mondo, non solo in Albania. Sono sicuro che andrà bene, perché ha tanto potenziale".

Tare avrà diversi nodi da sciogliere, tra cui quello del portiere. Maignan è in scadenza 2026

"Non entro sulle questioni contrattuali ma per me Maignan resta un gran portiere. Mi è piaciuto tanto il primo anno, fu devastante. Poi è stato condizionato dagli infortuni e non è stato quello di prima ma le qualità ci sono".