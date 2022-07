MN - Bertarelli sul Milan: "È fondamentale non smembrare la struttura Scudetto"

MilanNews.it

Mauro Bertarelli, ex attaccante, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla rosa rossonera: “Tolto Kessie, sono rimasti tutti i giocatori che sono stati artefici della vittoria dello Scudetto. E’ fondamentale non smembrare la struttura che ha portato un risultato così prestigioso. Da Ibra a tutti gli altri, il Milan ha trattenuto tutti i più importanti”.