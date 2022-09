MN - Bianchin su De Ketelaere: "Uno come lui non è così comune nel calcio recente"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: "È un giocatore particolare, con qualità superiori alla media. Deve calciare di più in porta, l'anno scorso aveva segnato 18 gol tra tap-in più semplici e conclusioni di certo non banali... Non ha fatto vedere di saper calciare, ma ha fatto vedere delle cose speciali che non hanno tutti. Non è un caso che il Milan giochi il miglior calcio quando lui trova più spazio... È un giocatore sofisticato: delle cose che fa sembrare semplici poi così semplici non sono. Dobbiamo un po' sospendere il giudizio su di lui, ma sicuramente è molto più interessante di tanti altri. Nel calcio moderno il prototipo di giocatore è l'esterno offensivo da dribbling e strappi, mentre lui è un trequartista di 1.92 con il senso del filtrante e non è così comune: forse ci si dve anche allenare nel farsi l'occhio".