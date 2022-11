MN - Bisantis sulla lotta Scudetto: "Sono molto curioso di vedere cosa succederà a febbraio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul campionato italiano: "Sono molto curioso di vedere cosa succederà a febbraio: una cosa così non l'abbiamo mai vissuta, tranne nel primo lockdown, quando la Lazio aveva la possibilità di vincere lo Scudetto e andava a mille... Ripresa l'attività a giugno, la Lazio ha fatto pochissimi punti. Allo stesso modo, il rifare la preparazione potrebbe incidere, anche se le squadre di Spalletti partono bene e a gennaio ci sarà una vera e propria ripartenza. Il primo posto del Napoli, ad ora, è stra-meritato. Non credo nel recupero della Juventus, la squadra fa fatica e ha fatto fatica anche ieri contro l'Inter. Non credo nella rimonta perché sono convinto che le squadre davanti non perderanno così tanti punti così facilmente"