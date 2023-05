MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dario Bonetti, ex calciatore di Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche di Zlatan Ibrahimovic: “Lo rispetto come campione, ma è ora che smetta. Ormai è evidente che non può più reggere certi ritmi. Vuole continuare a giocare? Questo non lo so. Se sarà così, lo dovrebbe fare lontano dal Milan”.