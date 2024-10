MN - Bottoni: "La rosa è palesemente sotto numero essendo alcuni titolari privi di sostituti affidabili"

vedi letture

La ripresa del campionato è alle porte: sabato alle ore 18 il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro e sarà chiamato a mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello visto per un'ora a Leverkusen o per tutta la gara a Firenze. Si entra in un tunnel di sette partite in 21 giorni in cui la stagione rossonera e il futuro di Paulo Fonseca potrebbero essere testati in maniera importante.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Bottoni, Tactical Analyst professionista, 12 anni di esperienza da allenatore e con avventure da vice in Serie A, B e C.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il destino di Fonseca?

"Fonseca mi piace, ha idee di calcio che condivido, è una persona per bene, ha impostato la comunicazione sulla sincerità e trasparenza, ma alla chiamata del Milan ha risposto senza chiedere garanzie tecniche e questo è stato il primo errore, anche se giustificabile dall’importanza della opportunità professionale che gli si presentava, ma oggi vedo la situazione compromessa. La squadra è indisciplinata in maniera esagerata, quasi fuori controllo, il Mister non ha avuto un direttore sportivo a cui riferirsi e quindi impossibilitato ad incidere e fare le sue valutazioni su un mercato in entrata ed in uscita troppo improvvisato e poco logico. Un allenatore lasciato così solo in ogni ambito è fragile. Da Milanista mi auguro che tutto magicamente si risolva, ma ci sono timori che possa non andare così. Una cosa è certa, un eventuale fallimento di Fonseca avrebbe diversi corresponsabili perché scaricare ogni colpa su di lui non ha nessun senso. Siamo di fronte ad una realtà gestita in modo troppo verticistico che non da spazio ad un organigramma composto da veri specialisti con competenze e responsabilità chiare e definite e che, pur finanziariamente stabile, lesina fino al punto di avere una rosa palesemente sotto numero essendo alcuni titolari privi di sostituti affidabili, senza dimenticare la non acquisizione di Zirkzee".