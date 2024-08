MN - Braglia: "Cosa manca al Milan? Serve un interditore in mezzo al campo come lo erano Kessie e Tonali"

Ai microfoni di MilanNews.it, Simone Braglia, ex portiere che ha vestito la maglia del Diavolo nella stagione 1997-98, ha commentato così il mercato estivo del Milan:

Ed allora cosa manca a questo Milan per essere completo?

"Da quello che si evince, perché i tasselli per poter rinforzare la squadra dipendono dai risultati pregressi. Cioè, iniziamo da quel che può essere: Maignan e Theo Hernandez, al di là del dire e non dire, restano? Cioè vengono confermati con i discorsi dei rinnovi dei contratti? Perché la volontà dei giocatori non parrebbe dover essere quella, almeno da quello che si è letto sui giornali, comunque bisogna sempre interpellare quelli che sono i giocatori ed i loro compratori, perché poi comunque il primo tassello è quello, confermare i giocatori che hanno espresso efficienza. Poi per quello che l'anno scorso si è fatto vedere, ci vuole, comunque sia, una delle cose che si è evidenziato sono i gol subiti, che non tutti implicabili alla difesa. Anche perché quando si è vinto lo Scudetto lo si è vinto grazie all'apporto, al sostegno, di due giocatori, chiamasi Tonali e Kessié, che a livello di interdizioni riuscivano a dare quell'equilibrio che l'anno scorso non c'è stato".

Quindi secondo lei serve il famosissimo centrocampista...

"Al momento io non vedo altri centrocampisti che possono svolgere il ruolo che avevano svolto Kessié e Tonali, cioè di interditori. Per il momento anche lì, sì, Bennacer, però è uno, poi? Il Milan deve comunque sempre partire da quei presupposti che sono stati del pregresso e che sono stati degli elementi identificativi di quello che era un equilibrio di squadra. Poi per me l'allenatore è all'altezza, poi servono i giocatori".