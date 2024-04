MN - Buccheri, data analyst: "Alcuni dati dimostrano come il Milan concede spazi e troppo possesso ai suoi avversari"

vedi letture

in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri.

Dati e numeri alla mano, che cosa può migliorare il Milan in vista del ritorno?

"Ci sono molte cose di cui parlare e dove i rossoneri vanno in difficoltà, bisognerà evitare di concedere spazi e possesso alla Roma, Infatti, secondo me questi sono i dati più significativi della prova del Milan: quello relativo alla quantità di passaggi concessi all'avversario prima di recuperare il possesso. Mediamente il Milan ha concesso 10 passaggi alla Roma prima di recuperare il pallone, mentre la Roma ne ha concessi 28: i rossoneri fanno la partita, i giallorossi aspettano e ripartono veloci e lunghi con El Shaarawy e Lukaku. Anche la lunghezza media dei passaggi espressi in metri che finiscono nella trequarti avversaria possono darci ulteriori risposte: per il Milan è stata pari a 22 (numero medio, normale) mentre per la Roma è invece pari a 30 (molto alto). Questo significa che i giallorossi hanno provato più palle verticali per ripartire veloci e alti, è quello che abbiamo visto nel primo tempo con le varie imbucate per Pellegrini ed El Shaarawy"