MN - Buccheri, data analyst: "Giroud troppo lontano da Leao e Pulisic. Smalling ha giocato un ruolo fondamentale"

in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri.

Giroud in difficoltà, la mossa di Smalling

"Un altro tema molto importante è stato quello legato alla prova di Giroud, che gol sbagliato a parte, ha fatto molta fatica spalle alla porta. Infatti, qui entra in gioco Smalling: secondo i dati raccolti dalle posizione medie, il difensore inglese ha giocato per la maggior parte della partita appena al di fuori della propria area di rigore, al contrario di Giroud, troppo distante da Leao e Pulisic (almeno 20 metri di media). De Rossi ha costruito intorno a Smalling una sorta di difesa a 3 abbassando molto Paredes e mettendo così Smalling a proprio agio nel non fare toccare palloni a Giroud".