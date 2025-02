MN - Bucchioni: "Conceiçao è un allenatore che pretende molto dai giocatori"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Crede che Conceiçao possa aiutare Sottil a compiere questo step nella sua carriera?

"Vedo dei modi un pochino più duri. È un allenatore che pretende molto dai giocatori. E questo anche qui sono curioso per vedere se Sottl ha la scossa che serve, perché tutti gli allenatori che sono andati a Firenze negli ultimi anni hanno elogiato Sottil, anche lo stesso Palladino, salvo poi accorgersi che quando lo fai giocare non ti dà tutto quello che ti saresti aspettato. Può fare questo passo con Conceiçao? Io glielo auguro, che magari qualche situazione un pochino più rigida, o l'atteggiamento un pochino più duro possano servire anche a lui che questa è un'occasione, un'occasione di svolta per la sua carriera. Se fa questa svolta mentale, del gioco, di mettersi a disposizione, e di trovare un po' quell'umiltà che gli è sempre mancata".