MN - Bucchioni: "La società ha enormi responsabilità. Ne serve una più presente"

Il Milan ripiomba nello sconforto dopo il ko contro la Juventus. Più che per il risultato è la prestazione che preoccupa, con una squadra che sembra non sia mai scesa in campo nel secondo tempo. Anche Sergio Conceiçao al termine della partita ha manifestato la sua preoccupazione. Intanto incombe il mercato, tra arrivi imminenti (Walker) e il rischio di cessioni eccellenti (Tomori). Abbiamo parlato di tutto questo non il noto giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Enzo Bucchioni, la serata di Torino è stata una brutta sveglia per il Milan

"È tornata la squadra di Fonseca, non dal punto di vista calcistico ma caratteriale, dell'approccio. È una squadra malata, manca di fondamenta imprescindibili che sono il carattere, la grinta. È una squadra che alla prima curva va fuori".

Conceiçao non ha nascosto la sua preoccupazione

"Conceiçao ha fatto capire che ci sono problemi strutturali, troppi giocatori con la pancia piena. Non hanno voglia, alcuni si ritengono dei campioni e si siedono".

Chi salveresti a livello di atteggiamento?

"Pulisic è un grande professionista, come lo sono Fofana e Reijnders. Il problema è che hanno giocato troppo, non hanno ricambi e faticano. C'è un problema duplice: una rosa che ha da una parte giocatori svagati, mentre quelli applicati faticano perché hanno bisogno di tirare il fiato. La grande domanda è: come mai questa squadra ha queste caratteristiche?".

Come mai?

"La società ha enormi responsabilità, ma non mi riferisco solo a quella attuale. Troppi cambiamenti di gestione in questi anni, un presidente che non c'è perché Scaroni, con tutto il rispetto, lo è di facciata. Sappiamo come sono gli spogliatoi, serve una società presente. I giocatori devono sentire il fiato sul collo. Uno pensa: sono adulti, non dovrebbero averne bisogno. Ma non è così se il gruppo non è unito. Alla fine questi giocatori vengono lasciati alla loro sensibilità, alla voglia individuale. Che non c'ò sempre e lo si vede dai risultati, arrivano vittorie occasionali come nel derby in campionato e contro il Real Madrid. E anche la Supercoppa è un fatto occasionale, nonostante qualcuno si fosse illuso di una svolta".

Fonseca ne esce riabilitato da questa situazione?

"Non userei questo termine. Fonseca ha fatto degli errori evidenti, lo spogliatoio gli è saltato in aria e la gestione dello spogliatoio è una qualità che un tecnico deve avere. Di certo è stato lasciato solo dalla società, non è stato aiutato in alcun modo. Riuscirà Conceiçao a imporsi senza la società".