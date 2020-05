MN - Bucciantini: "Donnarumma deve restare, non si può ricominciare dai mediocri"

Marco Bucciantini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Gigio Donnarumma, sottolineando che il club rossonero dovrebbe fare di tutto per trattenerlo.

"Io non ho mai creduto al fatto che ne vendi uno bravo e migliori la squadra. Per ragionare così devi essere ad un livello superiore. È successo nella storia dello sport, quando il Basket Caserta vendette il capocannoniere Oscar e comprò altri giocatori vincendo poi il campionato. L’anno prima però era finalista. Il Milan non è arrivata così in alto da poter dire ‘Rinuncio al portiere così posso mettere lo stipendio di 6 milioni su una seconda punta’. La classifica del Milan è reale, e le squadre che sono davanti, sono lì da almeno tre anni. Il Milan deve ricominciare dai giocatori forti, non può ricominciare dai mediocri. Se l’obiettivo è migliorare, Donnarumma resta. Per me Gigio è un grandissimo portiere. Nel ruolo di difesa della porta, in questo momento, è il più forte del mondo".