MN - Cagni: "Scudetto? A questo punto del campionato non si può non crederci"

Mister Gigi Cagni, intervistato da MilanNews.it, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A:

Cagni, la strada verso il sold out previsto a San Siro testimonia che l’ambiente rossonero inizia a credere al sogno chiamato Scudetto?

“A questo punto del campionato non si può non crederci. Otto giornate, nove per l’Inter, non sono tante e la gente inizia a percepire che stiamo arrivando alle ultime curve. Il Milan merita, merita per quanto sta facendo vedere dal girone d’andata”.

La classifica dice il vero quando parla di Milan favorito?

“Sì, secondo me perché il Milan è quella che ha giocato meglio mostrando un calcio efficace. La realtà dice questo. Nell’ultimo periodo mi è piaciuto molto anche il Napoli mentre l’Inter, probabilmente, ha pagato qualche situazione legata agli infortuni”.