MN - Calamai consiglia: "Per me l'allenatore ideale sarebbe Thiago Motta"

Tempo di bilanci e processi per il Milan, dopo la mesta eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. Sul banco degli imputati Stefano Pioli, la cui avventura sembra arrivata al capolinea. Ne abbiamo parlato con la storica firma Luca Calamai, in esclusiva per MilanNews.it

Quale sarebbe l'alternativa a Conte?

"L'alternativa è prendere un allenatore che migliori il parco giocatori che hai a disposizione, che è già di ottimo livello. Con il quale iniziare un percorso di crescita nel quale non hai l'obbligo immediato di vincere, ma l'obbligo nel giro di 2-3 anni di creare un gruppo che possa essere dominante in Italia e protagonista in Europa. Lì serve allora un altro tipo di allenatore".

Facciamo un nome?

"In giro si parla anche di Italiano. Non credo sia tra le prime 5 scelte, ma se l'idea è quella di creare un'idea di gioco che possa poi crescere nel tempo ci sta".

Per te chi sarebbe il profilo giusto?

"Per me l'ideale sarebbe Thiago Motta, che ha lo status del grande giocatore. Ha dimostrato di avere un'idea di calcio forte, di far crescere i giocatori e non soffre quel palcoscenico, avendoci giocato. Ma non andrà al Milan, andrà secondo me all'estero o alla Juve".