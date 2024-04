MN - Calamai: "Ora è finito un percorso ed è chiaro che il Milan non possa ripartire più da Pioli"

Tempo di bilanci e processi per il Milan, dopo la mesta eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. Sul banco degli imputati Stefano Pioli, la cui avventura sembra arrivata al capolinea. Ne abbiamo parlato con la storica firma Luca Calamai, in esclusiva per MilanNews.it.

Ti aspettavi un Milan così negativo nella doppia sfida contro la Roma?

"No, non me l'aspettavo. Ma non solo per Pioli, ma per tutto il Milan. Prendi giocatore per giocatore, c'è davvero tutta sta differenza tra i giocatori scesi in campo del Milan e quelli della Roma? È come se si fosse spenta la luce all'improvviso a questo Milan. Non è riuscito a mettere in campo nemmeno il 70% del proprio valore. Gli hanno tolto l'idea di gioco, l'iniziativa. La Roma era sfacciata, forte. Immagino quanto abbia patito Ibrahimovic, che in partite simili si esaltava. I giocatori di questo Milan anche per atteggiamento erano passivi. Anche all'andata, senza il discorso del gol in trasferta che vale doppio la devi giocare in maniera diversa, più coraggiosa, sfacciata: finisce 1-1? Va bene lo stesso".

Pioli sembra arrivato a fine corsa

"Pioli è un gestore di gruppi. Mi era nata qualche perplessità sul momento del gruppo Pioli dopo Napoli-Milan. Erano usciti tre giocatori, tutti reagendo male. Non era da gruppo Pioli. Quello è il segnale di un gruppo che non lo legge più. Però poi c'era stata una ripartenza importante, ma ora è finito un percorso ed è chiaro che il Milan non possa ripartire più da Pioli. Mi pare evidente".