MN - Camolese: "Pobega rientro importante per il Milan, contro il Torino può essere un arma in più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Camolese, ex calciatore e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Tommaso Pobega: “Credo che Pobega sia stato un rientro importante per il Milan. Tornare dove si è stati bene porta un giocatore ad avere quella voglia di far vedere la propria bravura. Conosce sicuramente la squadra di Juric e le idee del suo ex allenatore. La sfida contro i granata non sarà facile ma Pobega potrà essere un alleato di Pioli per prepararla al meglio”.