MN - Cardone: "Nei primi 10 anni Tare non ha mai sbagliato un colpo sopra i 4 milioni"

vedi letture

Igli Tare è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Un dirigente che conosce perfettamente il calcio italiano, che si è legato al nostro Paese dal 2001, quando da calciatore approdò al Brescia e che, dopo gli anni di Bologna, ha abbracciato il mondo Lazio diventandone prima calciatore e poi dirigente. Dal 2008 al 2023 è stato l'uomo mercato dei biancocelesti, portandoli ad essere una presenza fissa nel calcio europeo. Per conoscere meglio il suo operato ne abbiamo parlato con il responsabile del mercato di Repubblica nonché storica firma al seguito della Lazio, Giulio Cardone.

Di seguito un estratto (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Un percorso fatto di grandi intuizioni ma anche di diversi flop

"Nei primi 10 anni non ha mai sbagliato un acquisto superiore ai quattro milioni di euro, facendo dei colpi incredibili. Pensate a Lucas Leiva e Luis Alberto, pagati 5 milioni. Immobile pagato 9 milioni. Miroslav Klose arrivato a parametro zero. Certamente Milinkovic-Savic, Hernanes, Felipe Anderson, De Vrij, Acerbi, fino a Mario Gila che è a oggi uno dei migliori difensori della Serie A. Tanti giocatori comprati a poco e rivenduti a tanto. Certamente negli ultimi cinque anni ha sbagliato un po' di acquisti ma se guardiamo al complesso ha fatto un grande lavoro. Pensate che il record di spesa per la Lazio per un singolo giocatore è quello dei 22 milioni per Zarate, riscatto voluto da Lotito".