MN - Casella: "Scudetto? Il Milan se la gioca con Juve e Inter. Metto anche la Roma, il Napoli dipende da Osimhen"

vedi letture

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

Chi si contenderà lo scudetto, a tuo avviso?

“Per me il Milan se la gioca. Insieme ai rossoneri, vedo molto bene Juve e Inter. Metto anche la Roma, in base a come finirà il suo mercato”.

E il Napoli?

“Non l’ho visto benissimo. Tutto dipende però dalle condizioni di Osimhen: se sta bene, è devastante e ti sposta ogni equilibrio esistente”.