MN - Casella sul mercato: "Credo che il Milan farà una prima punta. Su Colombo..."

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

Ma secondo te il Milan ha chiuso qui il suo mercato o farà ancora altro in entrata?

“Parlo per mia sensazione personale: secondo me il Milan farà una prima punta. Molto dipenderà anche dall’uscita di Colombo, che - a mio avviso - lascerà i rossoneri”.