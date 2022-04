MN - Cattaneo: "La vittoria con la Lazio del Milan si è sentita anche in casa Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Lazio-Milan: “Quella contro la Lazio è stata una bella reazione, sicuramente il gol al novantaduesimo in un campionato deciso anche dalle condizioni psicologiche è stato una grande botta. Il Milan ha giocato tante partite buone, soprattutto quando ha avuto la possibilità di sfruttare il campo come gli piace fare. Quando ci sono metri per le accelerazioni di Theo Hernandez o quando Leao ha gli spazi per saltare l’uomo diventa un altro Milan rispetto a quello che vediamo contro avversarie che si chiudono. Per come è arrivata la vittoria e per come è stato in grado di segnare, secondo me questo colpo si è sentito anche in casa Inter”.