MN - Ceccarini: "Saelemaekers può essere utile ma dipende da lui: uno tra lui o Maldini esce"

Dopo l'acquisto di Alvaro Morata, il primo vero di quest'estate rossonera, il Milan si mette al lavoro su più fronti per portare altri rinforzi alla corte del nuovo allenatore Paulo Fonseca. I dirigenti del Diavolo hanno l'intenzione di presentare a Milanello almeno un nuovo innesto per reparto e ci sono diversi nomi caldi sul tavolo. Per questa ragione la redazione di MilanNews.it ha fatto il punto sulle trattative rossonere in un'intervista esclusiva con Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com.

Capitolo cessioni, novità riguardo Daniel Maldini e Saelemaekers?

"Cose concrete non mi risultano. Secondo me uno dei due esce. Maldini ha bisogno di giocare, sarebbe importante per lui trovare una soluzione che glielo permetta. Saelemaekers potrebbe essere utile in questa rosa ma dipende da cosa vorrà fare lui".