MN - Ceccarini sul capitolo uscite in casa Milan: "Bisogna pensare a ciò che vuole il giocatore..."

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

Capitolo uscite: c'è il rischio di un addio di un big?

"Io credo che questo discorso non valga solo per il Milan. A oggi arrivano offerte fuori mercato che devi per forza prendere in considerazione, guarda Tonali l'anno scorso che ti ha permesso di rifare una squadra. E poi bisogna pensare a ciò che vuole il giocatore: se un club offre 80 milioni significa che è un club top in grado di garantirgli anche un super ingaggio".