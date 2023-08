MN - Che giocatore è Pellegrino? Casella: "È grintoso, fisico e ha piedi buoni: il Milan ha preso un grande difensore. Può crescere con Kjaer ed emulare Thiaw"

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

Presentaci Marco Pellegrino…

“Ragazzi, il Milan ha preso un grandissimo difensore centrale. Piedi buoni e fisico impattante, nonostante la giovane età”.

La sua caratteristica principale?

“Lo seguivo già in Argentina. Il ragazzo ha personalità. Mi piace vederlo grintoso, quando porta palla al piede in avanti con determinazione. Può consolidarsi in prima squadra e emulare il percorso di Thiaw, su cui non credeva nessuno, e Tomori. Poi aggiungo un fattore…”.

Prego.

“Non dimentichiamoci che nel Milan gioca un certo Kjaer, uno che “qualche” partita importante in carriera l’ha giocata. Può crescere sotto la sua ala”.

Può pagare lo “scotto” dell’elevato tatticismo della Serie A?

“Io penso che, per un difensore moderno, la Serie A sia la miglior scuola esistente attualmente. Che tu giochi terzino, braccetto o centrale, in Serie A ti evolvi. Guardate cosa è diventato Tomori!”.