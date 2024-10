MN - Chiarugi incorona Pulisic: "È un grande campione"

Mezzo secolo, tanto ci è voluto per vedere un altro gol Olimpico del Milan. Christian Pulisic al Brugge 50 anni dopo Luciano Chiarugi. Stesso stadio, San Siro, anche qui gol che sblocca la partita. E stesso esito finale, ossia vittoria rossonera. Era il 24 novembre 1974 quando l'attaccante sorprese il portiere dell'Ascoli, in una partita di campionato poi vinta per 2-0 dove la seconda rete fu sempre sua. Lo stesso Chiarugi ricorda quel pomeriggio ai microfoni di MilanNews.it.

Pulisic ha così raccolto il suo testimone

"È un grande campione, un giocatore che sta trovando al Milan gli anni migliori della sua carriera".

Gol cercato o involontario?

"Queste sono giocate che uno tenta di fare sfruttando i movimenti dei compagni di squadra e dando il miglior effetto possibile al pallone. Gabbia è un giocatore che solitamente si inserisce per colpire di testa, non so se si sia abbassato volontariamente, ma l'effetto che Pulisic ha dato alla palla è stato notevole".