MN - Chiarugi su Leao: "È mancato tantissimo con il Napoli: è una macchina"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex di Milan e Napoli, Luciano Chiarugi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it all'indomani della sconfitta dei rossoneri contro la formazione di Spalletti. Questo è il giudizio dell'ex calciatore su quanto è pesata all'interno dei 90 minuti l'assenza di Rafael Leao: “Tantissimo. È una macchina, un motore e quando decide di scattare il Milan si accende. I rossoneri hanno tre giocatori difficilmente sostituibili in certe partite che sono Leao, Theo Hernandez e Tonali. Se questi tre stanno bene e sono presenti sono la garanzia per mister Pioli per rimanere in alto a lungo”.