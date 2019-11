MN - Civitarese: "Ibrahimovic, lo dico serenamente, potrebbe cambiare le sorti di questo Milan"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Ibrahimovic e della sua importanza per i rossoneri: “L’ho detto in una ospitata a Sky Sport: Ibrahimovic oggi sta al Milan come Cristiano Ronaldo sta alla Juventus: arriva CR7 e tutti i giocatori della Juve, anche i più esperti, lo prendono come modello. Ibrahimovic, lo dico serenamente, potrebbe cambiare le sorti di questo Milan. Ciò non significa dargli le chiavi, ma nel rispetto dei ruoli lui diventerebbe un riferimento. È un professionista di altissimo livello, un vincente e ambizioso, che ha voglia di rimettersi in gioco e che non ha voglia di andare a svernare e a guadagnare in una realtà dal punto di vista tecnico minore, come i Paesi arabi o in Cina. Lui pensa di poter ancora dare tanto e questo è chiaramente un segno di ambizione. Faccio fatica ad immaginare un Ibrahimovic che vada al Milan e che passeggi in campo. Quindi sicuramente può dare tanto. Se Ibrahimovic sia la soluzione a tutte le problematiche del Milan io non lo posso sapere, ma sicuramente darebbe tanto di positivo. Mi permetta un esempio: quando Torres arrivò al Milan, quella fu una scelta tecnica ed economicamente compatibile con le esigenze del Milan, ma era una scelta molto sbilanciata dal punto di vista tecnico."