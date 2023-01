MN - Colantuono: "Ieri ho visto un Milan in grande spolvero"

MilanNews.it

Stefano Colantuono, allenatore presente ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) su Salernitana-Milan: "Il Milan ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo è stato superiore; Milan e Salernitana fanno due campionati diversi. Ieri ho visto un Milan in grande spolvero. Poi la Salernitana nel finale ha segnato e la partita è stata un po' più aperta, ma, in generale, dopo il vantaggio al decimo, la partita dei rossoneri è stata molto importante".