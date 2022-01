MN - Collovati: "Leao unico. Mi auguro di non averlo contro in Italia-Portogallo..."

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan ed attuale opinionista, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Leao: "Lui è uno dei pochissimi che sa puntare l'uomo - come lui, c'è Chiesa - come una volta... Nessuno oggi si prende questa responsabilità, ma Leao lo fa con la forza nelle gambe con cui ti va via in velocità e con dribbling fulminanti. Deve crescere con la testa, maturando e trovando continuità: può essere il valore aggiunto del Milan. Mi auguro di non averlo contro in Italia-Portogallo... Se continua di questo passo altro che Joao Felix: io allenatore farei giocare lui assieme a Cristiano Ronaldo!".