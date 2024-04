MN - Collovati: "Roma favorita, ma non è scontato: può capitare di tutto"

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

Roma adesso favorita, col vantaggio di giocare all'Olimpico

"Favorita ma non sarà una partita scontata. In una partita singola in cui ti giochi tutto può capitare di tutto. Si parte da 0-1 e che il Milan possa fare gol l'ha dimostrato. Credo che si ancora tutto aperto".