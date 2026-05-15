MN - Continua la contestazione del tifo rossonero contro Furlani e società

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Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, oggi sono stati esposti nuovi striscioni di forte protesta contro la squadra e Giorgio Furlani

La contestazione al Milan e alla sua proprietà continua, come giusto che sia senza sosta. Il club rossonero vive un momento di forte difficoltà identitaria, tra risultati a fatica sul campo e nuovi ed importanti stravolgimenti in dirigenza (e non solo) all'orizzonte. Il tifoso rossonero è stanco, svuotato da questa triste e incredibile situazione. La protesta non si è infatti fermata solo allo stadio di San Siro, come avvenuto nell'ultima partita di campionato persa contro l'Atalanta 3-2. Nella giornata di oggi, nuovi striscioni di contestazione sono stati mostrati da alcuni esponenti della Curva Sud fuori da Casa Milan e da Milanello. Ancora una volta, il tifo milanista prende una forte decisione lanciando l'ennesimo significativo messaggio ad una società che sembra frase orecchie da mercante da troppo tempo. Continuando così, la situazione diventerà bollente per il Milan e il futuro del club.

Come riportato fedelmente dalla redazione di MilanNews.it, queste le foto apparse contro la società e proprietà milanista. Le parole sono rivolte ovviamente a Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero molto contestato nelle ultime settimane, ma non solo. Uno di questi recita: "Una società indegna non può essere l'alibi per mancare la qualificazione in Champions" Un forte e netto messaggio anche ai ragazzi di Massimiliano Allegri, a secco di vittorie in Serie A da ben sei partite.