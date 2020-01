MN - Cori sul ponte Morandi: nessuna segnalazione allo Slo della Samp e nessun riscontro in merito

Nella giornata odierna si è sparsa la voce di presunti cori, effettuati da una porzione di tifosi milanisti posizionati al secondo anello verde, che avrebbero avuto come oggetto il crollo del ponte Morandi. Nel momento in cui scriviamo, alla Sampdoria non sono arrivate segnalazioni di tali cori, anche se la situazione verrà ulteriormente approfondita. Quello che possiamo dire con assoluta certezza è che tali canti, qualora siano stati realmente intonati, non si sono uditi in nessuno dei settori dello stadio. In generale, la tifoseria milanista non è avvezza a tali atti deprecabili. Anzi, in occasioni di situazioni come quella del Ponte Morandi o dei sismi che hanno colpito alcune regioni italiane, si è sempre attivata con iniziative benefiche volte a raccogliere fondi o beni di prima necessità da destinare alle zone colpite. E ad ulteriore testimonianza di come i tifosi del Milan si ben guardino da ironizzare su tragedie di interesse nazionale, in occasione di Milan-Roma del 31 agosto 2018, espose lo striscione: “Rabbia e dolore per le vittime di Genoa”. Pochi minuti fa è arrivata la notizia che lo Slo della Sampdoria ha confermato di non aver avuto nessuna segnalazione di cori discriminatori inneggianti la caduta del ponte Morandi.