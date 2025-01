MN - Cosa c'è da aspettarsi dal mercato del Milan? Bianchin: "Un esterno d'attacco. Mi sembra essenziale"

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, il nostro inviato da Riyad ha ascoltato in esclusiva la penna de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin sulle ultime della squadra di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Cosa ti aspetti dal mercato del Milan?

"Un esterno d'attacco. Mi sembra essenziale. Un esterno d'attacco è diventato a poco a poco la priorità di questa squadra, ed io credo che in questo momento Conceiçao abbia detto "Tomori lasciatemelo qui". Non la vedo come una cosa definitiva necessariamente fino al 31 di gennaio, ma in questo momento Tomori non va via. 10 giorni fa era diverso. Leggo manca un attaccante. Idealmente un numero 9 farebbe comodo, però il Milan fino a prova contraria ne ha tre, più Camarda. Poi se Luka Jovic dovesse andare, allora si ragiona".

Bondo per il centrocampo

"Ha un senso, anche per l'età può entrare nelle liste. Però Bennacer va quantomeno aspettato un paio di settimane. È stato una novità. Hanno ruotato semplicemente a due con Fofana e Reijnders più qualche adattamento per 4 mesi. Adesso c'è anche Bennacer per quello dico che l'esterno d'attacco è diventata per me la priorità, superando anche il centrocampo".