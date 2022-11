MN - Cucchi su De Ketelaere: "Non va assolutamente bocciato per il momento, ma va aspettato"

MilanNews.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it su De Ketelaere: "Credo che sia tutto legato alla sua giovane età. Forse non ha ancora compreso fino in fondo il nostro campionato che a mio avviso è uno dei più difficili in Europa. Gli va dato il tempo di capire la mentalità e la filosofia di gioco del Milan. Non va assolutamente bocciato per il momento, ma va aspettato, dandogli nuove opportunità".