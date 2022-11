MN - Cucchi sulla lotta Scudetto: "Nella mia carriera ho raccontato tante rimonte..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Cucchi, noto giornalista, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it sulla lotta Scudetto: "Nella mia carriera ho raccontato tante rimonte, quindi non si può escludere nulla. Dipenderà ovviamente dalla tenuta del Napoli, se continuerà ad avere il passo che ha avuto finora sarà certamente difficile recuperare così tanti punti. Il Milan, come tutte le altre inseguitrici, deve sperare in un calo del Napoli e soprattutto deve avere una grande continuità di risultati. Inseguire è molto più difficile che essere in testa alla classifica".