MN - D. Ricci: "ll giudizio sul Milan sarebbe negativo senza Champions"

© foto di DANIELE MASCOLO

Dario Ricci, inviato e speaker di Radio 24, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

In caso di mancata qualificazione in Champions, la stagione di Juventus e Milan sarebbe da giudicarsi fallimentare?

“La qualificazione in Champions è determinante per qualsiasi top club come Juve e Milan. La stagione dei bianconeri è fallimentare, nonostante le penalizzazioni. Quanto visto in campo è davvero troppo poco e mi sembra ci siano crepe nello spogliatoio insanabili. Il Milan invece ha avuto pochissimo dal mercato estivo. Nonostante ciò, ha disputato una semifinale di Champions, un grande risultato. È importante però che i rossoneri partecipino alle prossima edizioni della Champions. Altrimenti il giudizio sarebbe negativo”.