MN - Da Milanello, Franck Kessie si allena in gruppo

Nella mattinata odierna la squadra si è ritrovata a Milanello per il consueto allenamento post partita: chi ha giocato ieri sera ha svolto del lavoro in palestra per recuperare, mentre gli altri si sono allenati sul campo: tra questi, apprende la redazione di MilanNews.it, c'è anche Franck Kessie.

L'ivoriano, che ha saltato il match di Bologna di ieri sera a causa di una forte influenza, ha recuperato ed è quindi a disposizione di Mister Pioli.