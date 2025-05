MN - Da Milanello, Jovic torna ad allenarsi in gruppo

Da Milanello arrivano buone notizie per Sergio Conceiçao che oggi, apprende la redazione di MilanNews.it, ha ritrovato in gruppo Luka Jovic. Il serbo era out dalla partita contro il Venezia per una lombalgia acuta ed oggi ha lavorato per la prima volta con il resto della squadra.

Un'altra notizia positiva dopo il recupero di ieri di Emerson Royal, tornato dopo il lungo infortunio al polpaccio sofferto a gennaio. In questo momento non ci sono giocatori indisponibili o infortunati per la prima squadra, che lunedì serà sarà a Marassi per affrontare il Genoa di Vieira.

di Antonio Vitiello.