MN - Dalla Bona non ha dubbi: "Leao un campione, fa fatica perchè oggi gioca fuori ruolo"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Samuele Dalla Bona. Il centrocampista che in rossonero vinse Champions League e Coppa Italia ci ha espresso la sua opinione sul comportamento di Rafa Leão e la possibile cessione nella prossima finestra di mercato. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sam, cosa pensi del comportamento irrispettoso di Rafa Leão domenica scorsa al Olimpico?

“Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per niente però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono.”

Ma Leao nel calcio moderno è un campione?

“Per me sì! Io non leggo in giro e vado controtendenza: è un grosso calciatore.”

Ma su 20 partite ne azzecca si e no 5.

“Chiaramente non è paragonabile ai giocatori di una volta che c’erano al Milan. Lui ha un difetto: non è continuo. Pero quando è in giornata Leão non si discute. Secondo me è un grande giocatore che rende meglio quando parte dalla sinistra. Ora con Allegri non può accentrarsi, andare al tiro, allungarsi il pallone, saltare il difensore e mettere la palla dentro… da punta dritta sembra sacrificato. Gioca fuori ruolo… e fare il centravanti o l’esterno e andare in avanti sono due mestieri diversi. Potrebbe fare meglio … ma gioca fuori ruolo".