MN - De Paola: "Il Milan c'è per lo Scudetto. Le squadre davanti inizieranno a cedere e giocoforza dovranno perdere punti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Paolo De Paola traccia un bilancio dei rossoneri, dopo il convincente successo contro l'Empoli.

Crede che il Milan possa tornare ancora in corsa per il titolo?

"Sì, perché le squadre davanti inizieranno a cedere. E giocoforza dovranno perdere punti con l'arrivo degli scontri diretti. E se il Milan prende lo slancio e offre ancora questa qualità può competere ancora per lo scudetto".